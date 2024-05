Rastreios cardiovasculares gratuitos em VFX

No âmbito da iniciativa “Maio, mês do Coração”, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira dinamiza a realização de rastreios de saúde gratuitos para a população. Nos dias 23 e 29 de Maio, a Unidade Móvel de Saúde irá estar em três freguesias: Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira, para promover a sensibilização sobre as doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em Portugal e no Mundo, e a importância de prevenir o seu desenvolvimento através da adopção de estilos de vida saudáveis e cuidados de saúde regulares. O rastreio cardiovascular inclui a avaliação do índice de massa corporal, glicemia, colesterolemia e tensão arterial e pode ser realizado entre as 09h30 e as 12h30. A Fundação Portuguesa de Cardiologia elegeu Maio como o Mês do Coração.