Reabriu parque infantil em Marinhais

Reabriu o parque infantil no Largo da República, junto ao Mercado da Cultura de Marinhais. O espaço teve obras de remodelação e tem agora novos equipamentos para as crianças brincarem em segurança. O parque entrou em funcionamento no dia 15 de Maio.

O investimento da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos nesta obra foi de cerca de 22 mil euros.