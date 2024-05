Unidade da Obesidade da CUF Santarém recebe acreditação europeia de excelência

A Unidade da Obesidade do Hospital CUF Santarém foi reconhecida pela elevada qualidade dos cuidados de saúde prestados a pessoas com obesidade através da atribuição de acreditação pela European Association for the Study of Obesity (EASO). A distinção atesta que esta unidade segue as mais recentes orientações académicas definidas a nível europeu e abre portas para a colaboração em estudos internacionais na área da obesidade.

A coordenadora da Unidade da Obesidade do Hospital CUF Santarém, Sónia Gonçalves, explica que “a obesidade é um preocupante problema de saúde pública”, destacando que “hoje, cerca de 68% dos portugueses têm excesso de peso e 29% têm obesidade, números que continuarão a aumentar nos próximos anos”.

Sendo esta uma “doença associada a complicações tão graves como cancro, diabetes, doenças respiratórias, cardiovasculares, musculoesqueléticas, gastrointestinais, renais, depressão e demência” é, segundo a coordenadora, “fundamental não desvalorizar e prestar o devido apoio aos doentes”. A especialista em Medicina Interna da CUF evidencia ainda que esta acreditação “vem certificar a excelência do trabalho dos profissionais em prol da saúde das pessoas”.

A Unidade de Obesidade do Hospital CUF Santarém dispõe de uma equipa multidisciplinar, com profissionais de diferentes áreas e especialidades envolvidas na avaliação, tratamento e acompanhamento das pessoas com obesidade, nomeadamente de Gastrenterologia, Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, Nutrição, Psicologia, Medicina Física e Reabilitação, Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica e Reconstrutiva.