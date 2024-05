Voluntários limpam o rio Almonda em Torres Novas

A associação ambientalista Viver Almonda organizou, no final de Abril e já este mês de Maio, duas acções de limpeza e protecção das margens do rio Almonda, em Torres Novas, e de melhoria das condições na zona fluvial da Ribeira. Foram vários os elementos da associação, escuteiros, voluntários do projecto municipal Guardiões do Almonda, funcionários municipais e autarcas que arregaçaram as mangas e participaram nas iniciativas.

Todos os anos a Viver Almonda organiza acções de limpeza e preservação de vários quilómetros do rio Almonda contribuindo, dessa forma, para um rio mais límpido e navegável. As acções antecedem as descidas de canoa, também promovidas pela associação, que este ano vão decorrer nos dias 18 e 19 de Maio, com partida da nascente do Almonda até ao Rio das Pontes.

O vereador do município de Torres Novas com o pelouro do Ambiente, João Trindade, agradeceu a todos os envolvidos na acção de limpeza que removeu das margens e leito do rio “centenas de quilos de resíduos”. Trabalhos como este, sublinhou, “permitem também melhores condições para quem pretenda usufruir do rio”.