Branca recebe Festival Internacional de Folclore

O 1.º Festival Internacional de Folclore da Branca, em Coruche, vai realizar-se no dia 19 de Julho, no Largo da Liberdade, com a participação de quatro grupos folclóricos oriundos de vários pontos do mundo. Com início marcado para as 21h00, o festival conta com a participação de Rhythms International Folk Art Club (Índia), do Grupo Folklorico de México Mágico Teocalli (México), Art Of Cultura Society Stevan Strbac (Sérvia) e Rancho Folclórico Regional e Cultural da Branca (Portugal). Trata-se de uma iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico Regional e Cultural da Branca, em parceria com o Rancho Folclórico de Praias do Sado, integrado no Folk Setúbal.