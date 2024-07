Criatura & Coro dos Anjos trazem música portuguesa a Santarém

O Largo do Seminário recebe na noite de sexta-feira, 19 de Julho, pelas 22h00, um concerto com o grupo Criatura & Coro dos Anjos, um colectivo empenhado em romper os “padrões culturais já saturados e desfasados da realidade portuguesa”. A Criatura apresenta-se como um eclético bando de músicos, artistas e gente que se dedica a revisitar a memória popular do território que habita e que a partir dela se propõe criar música e arte que nasce de outras formas de olhar, sentir e ser a tradição.

Editaram um primeiro disco ‘Aurora’, em 2016, e lançaram, em 2021, ‘Bem Bonda’, dois discos que começaram a ser criados em 2014, na sequência de um projecto desenvolvido no decorrer de uma residência artística no Musibéria, com apoio da Câmara Municipal de Serpa.