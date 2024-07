Praças ComVida anima Verão em Benavente e Samora Correia

Algumas sextas-feiras dos meses de Julho, Agosto e Setembro vão ter animação nas localidades de Benavente e Samora Correia, numa iniciativa promovida pelo município de Benavente. A música e a dança estão convocadas para o evento “Praças ComVida”, cujas actuações decorrem na Praça da República, quer em Benavente, quer em Samora Correia.

A iniciativa prossegue no dia 26 de Julho com Follow Dance e música com Ana Love em Samora Correia. Em Agosto está previsto uma noite de fados no dia 9 de Agosto, em Benavente, e a 23 de Agosto há música com Rock Tonight Trio em Samora Correia. No mês de Setembro a animação fica a cargo de Neiva Acústico (6 de Setembro, Benavente) e Let Me Dance School, Coreo Dance Project e música com Fifi Milho (27 de Setembro, Samora Correia).