Protocolo em Ourém para estudar património do concelho

Executivo municipal de Ourém aprovou uma proposta de protocolo com a Associação para o Desenvolvimento das Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia.

Na última reunião do executivo municipal de Ourém foi aprovada uma proposta de protocolo de cooperação, com duração de quatro anos, entre o município e a Associação Nacional CAAPortugal – Associação para o Desenvolvimento das Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia, entidade proponente e coordenadora do Projecto de Investigação Arqueológica (Plurianual) MEDICE II.

O projecto tem como objectivo estudar o património do concelho de Ourém no contexto da pré-história recente, através da realização de trabalhos arqueológicos, nomeadamente escavação e prospecção, de acordo com os objectivos do plano de trabalhos PIPA (Plano de Investigação Plurianual de Arqueologia). Prevê-se que o município apoie financeiramente o projecto num valor superior a 25 mil euros, e colabore logisticamente na sua realização, na medida das suas possibilidades, incluindo a disponibilização de espaço para recepção e depósito do espólio recolhido durante os trabalhos arqueológicos. Além de contribuir para o conhecimento científico da história do concelho de Ourém, o Projeto MEDICE II também prevê a integração da comunidade local através de diversos tipos de voluntariado, palestras e seminários.