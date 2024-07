Torre da Igreja de São João Baptista em Tomar com visitas guiadas

Já é possível visitar a Torre Sineira da Igreja de São João Baptista, em Tomar. As visitas decorrem entre terça-feira e sábado, estando sujeitas a marcação prévia. Quem visitar a torre poderá desfrutar de uma vista panorâmica da cidade.

Está aberta a visitas a Torre Sineira da Igreja de São João Baptista, em Tomar. A partir de agora, quem estiver interessado, poderá subir à torre de um dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Tomar.

As visitas à torre permitem aos visitantes apreciar a arquitectura manuelina e a história do local, além de uma imponente vista da cidade templária. Numa fase inicial, quem visitar a torre, terá apenas acesso ao mecanismo dos relógios e zona dos sinos, estando a ser preparado um espaço museológico de arte sacra que irá complementar as visitas, que vão ser realizadas dentro do horário da igreja, entre terça-feira e sábado, sendo recomendado agendamento através da Paróquia de Tomar.

A igreja, que recentemente recebeu obras de fundo com um custo de cerca de 1,5 milhões de euros, situa-se junto à Praça da República e foi classificada como monumento nacional em 1910 tendo sido construída entre o final do século XV e início do XVI sobre um templo anterior que foi demolido e que já era dedicado a São João. É considerado um dos edifícios “mais marcantes” de Tomar e houve necessidade de uma intervenção de fundo que garantisse o seu reforço estrutural.

Durante a realização das obras, um deputado municipal levantou a suspeita da possível substituição por réplicas dos três sinos da torre, possibilidade que foi imediatamente desmentida pela Direcção-Geral do Património Cultural.