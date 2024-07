Torres Novas inaugura Núcleo de Arqueologia

A Câmara Municipal de Torres Novas inaugurou esta segunda-feira, 8 de Julho, o Núcleo de Arqueologia - Cerca da Vila (CDV), com o objectivo de valorizar o património arqueológico do concelho. Numa nota de imprensa, a autarquia refere que o Núcleo de Arqueologia, que vai ser gerido pelo Museu Municipal Carlos Reis, tem como missão salvaguardar, conservar, investigar, divulgar e valorizar o património arqueológico do concelho de Torres Novas.

De acordo com a mesma nota, a CDV está sediada num edifício próprio, no centro histórico, e a sua inauguração está integrada nas comemorações do 39º aniversário da elevação de Torres Novas a cidade. O edifício vai ser constituído por três espaços distintos, divididos em dois pisos. O piso 0 vai ter uma exposição de longa duração dedicado ao rio Almonda, desde a Pré-História até ao final da Idade Média, e uma oficina dedicada ao trabalho de investigação e inventariação do espólio arqueológico que faz parte do acervo, enquanto o piso 1 vai receber uma exposição de curta duração dedicado à investigação do sistema cársico.