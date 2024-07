Circuito de Verão de Ténis de Mesa em Sardoal

O Circuito de Verão de Ténis de Mesa de Sardoal decorre de 20 de Julho a 21 de Setembro, numa parceria entre a Câmara de Sardoal e a Associação Cultural e Desportiva de Valhascos (ACDV). O circuito será dividido nas categorias de jovens, adultos e veteranos (acima de 50 anos) e é composto por quatro etapas, a realizar em Valhascos a 20 de Julho; Alcaravela a 10 de Agosto; Santiago de Montalegre a 24 de Agosto; e em Sardoal a 21 de Setembro. A iniciativa é aberta a todos os interessados, independentemente da idade ou nível de habilidade. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas preenchendo o formulário disponível no site e no Facebook do município ou, presencialmente, na sede da ACDV. A iniciativa visa promover a prática do ténis de mesa, incentivar a participação desportiva e fomentar o espírito de competição saudável entre os participantes.