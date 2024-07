Clube de Ginástica de Fátima junta mais de uma centena de atletas em sarau

O Clube de Ginástica de Fátima Acrobatikdays juntou mais de uma centena de crianças e jovens atletas, no seu oitavo sarau de ginástica, com o objectivo de comemorar o décimo aniversário da associação. A cerimónia decorreu no Centro de Estudos de Fátima e estiveram presentes atletas de todos os escalões do clube desde os “saltitões” de três anos à classe sénior de competição. Durante os vários momentos de ginástica houve ainda espaço para homenagear e destacar os treinadores, directores, instituições e ginastas.