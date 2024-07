Novo relvado para reactivar estádio do União de Almeirim fechado há dois anos

A Câmara de Almeirim vai investir 200 mil euros num relvado sintético para o Estádio D. Manuel de Mello, do União de Almeirim, que está desactivado há cerca de dois anos por falta de condições. Os jogos e treinos do União Futebol Clube de Almeirim (UFCA) têm sido realizados no estádio municipal e que passará a ter mais tempo para disponibilizar a outras equipas que não têm instalações próprias.

Segundo o presidente do UFCA, Vasco Carvalho, que entrou para o cargo com as instalações bastante degradadas, a partir de Outubro já será possível utilizar o novo relvado do D. Manuel de Mello. Apesar de neste momento o foco seja o relvado para permitir a realização dos jogos, o dirigente refere que também vai ser preciso intervir nos balneários, na sede anexa ao campo e no bar que também tem estado fechado, podendo vir a ser concessionado quando estiver requalificado. O presidente do município, Pedro Ribeiro, justifica o investimento com o reconhecimento pelo esforço que os dirigentes fazem em manter as associações, de forma gratuita, que, refere, “tem de ter da nossa parte o correspondente apoio em condições de trabalho”.