Pedrógão Triatlo é tricampeão nacional de Triatlo Jovem por equipas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A equipa do Pedrógão Triatlo garantiu o seu terceiro título consecutivo de campeão nacional de Triatlo Jovem por clubes. A equipa do concelho de Torres Novas alcançou o título na prova que se realizou na Amora, Seixal, na tarde de 6 de Julho. Nas cinco etapas do campeonato nacional, o clube torrejano conseguiu quatro vitórias e um segundo lugar, garantindo o título colectivo.