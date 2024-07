Sobralinho vai ter um novo campo de basquetebol para promover a modalidade

Construção de campo no concelho de Vila Franca de Xira vai envolver uma cooperação entre o município e a Federação Portuguesa de Basquetebol, que dinamiza o projecto “3x3 Basketart”.

A população do Sobralinho vai ter até ao início do próximo ano um novo campo desportivo de basquetebol, destinado à competição no formato 3x3, com dimensões mínimas de 18 por 14 metros e uma área de jogo de 15 metros por 11 metros. A construção do novo campo de basquetebol vai ser feita pela Câmara de Vila Franca de Xira e insere-se num acordo de cooperação assinado entre o município e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), que dinamiza o projecto “3x3 Basketart”. Ao abrigo do acordo a câmara terá 180 dias, após a assinatura do protocolo, para construir o novo campo que terá de seguir as regras internacionais de jogo da Federação Internacional de Basquetebol e será erguido na Estrada do Miradouro no Sobralinho.

A FPB, no quadro do seu Programa Nacional de Promoção do Basquetebol, criou o projecto 3x3 Basketart que consiste em desafiar todos os municípios do País a constituir-se como seus parceiros na promoção de hábitos saudáveis de vida através da prática informal do basquetebol, num segmento da modalidade mais simples de colher a adesão e participação de todos: o 3x3. Vila Franca de Xira candidatou-se ao projecto e em 2022 recebeu luz verde da federação para avançar com a construção do campo. Segundo o protocolo, o município obriga-se também a implantar na zona confinante com o piso de jogo uma pequena área tratada para acomodar bancos de suplentes ou equipamentos de mobiliário urbano que permitam guardar as roupas, bolas, coletes, águas ou primeiros socorros dos praticantes.

Caberá ao município assegurar a gestão, manutenção e conservação do equipamento, logo que o mesmo seja colocado à disposição dos munícipes e a dinamizar o seu uso, podendo estabelecer acordos com clubes ou associações da zona que o queiram fazer. Já a FPB obriga-se a entregar a Vila Franca de Xira uma tabela oficial para a prática do basquetebol 3x3, 3 bolas oficiais Wilson e um jogo de coletes técnicos para quatro equipas.