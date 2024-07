Tejo D’honra com vitórias no campeonato de tiro de caça

Na penúltima prova do Campeonato 3D-BHP Portugal, que decorreu em Rendufas, Torres Novas, o atleta do Tejo D’honra, no estilo Barebow, André Vale conquistou o primeiro lugar. Na mesma categoria mas em juvenis, Pedro Costa ficou em segundo. João Santos manteve a sua impressionante sequência de vitórias, alcançando o primeiro lugar na categoria de veteranos, somando a quinta vitória consecutiva.

Numa organização dos Arcos Unidos, a prova teve 20 alvos 3D em borracha e proporcionou excelentes condições para a prática desta modalidade de tiro de caça. O Tejo D’honra marcou presença com os seus atletas federados e mais três convidados: Vicente Francisco, Paulo Silva e Manuel Cartaxo, que se divertiram e prometeram voltar. A organização agraciou esses atletas com medalhas pelo seu empenho.

O Tejo D’honra foi convidado a organizar a mesma prova em Mato de Miranda, no dia 1 de Setembro de 2024. Este convite é um reconhecimento da excelência e dedicação do clube na promoção do tiro com arco em Portugal.