Tejo d´Honra é campeã nacional de juvenis em tiro com arco

A associação Tejo d´Honra, da Golegã, sagrou-se campeã nacional por equipas em tiro com arco, na categoria de juvenis, com os atletas Vicente Francisco, Paulo Silva e André Vale. A 30 de Junho decorreu a décima e última prova do Nacional de Campo 2023/2024, uma prova que envolveu 92 atletas de 13 clubes. Vicente Francisco conquistou a medalha de ouro, seguido por Paulo Silva, que garantiu o segundo lugar. Pedro Costa brilhou nos cadetes ao arrecadar também a medalha de ouro. O veterano João Santos venceu o open, as eliminatórias e bateu o seu recorde pessoal, tanto parcial quanto total, levando para casa mais uma medalha de ouro.

Entretanto, Pedro Costa (cadetes), João Santos (veteranos barebow), que recentemente levou para a Golegã uma Taça de Portugal, e Diogo Vaquinhas (veteranos recurvos), da secção de tiro com arco da Associação Tejo d´Honra, estão qualificados para a ronda final do Campeonato Nacional de Tiro com Arco no Campo de Futebol do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, a 21 de Julho. O clube agradece ao município da Golegã o apoio com o transporte e à Junta de Freguesia de Azinhaga pela tenda de apoio que proporcionou melhores condições para a prática da modalidade ao longo do ano.