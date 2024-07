Base logística em Santarém já está em construção

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, esteve a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos para a construção de uma base logística na zona do Gualdim, próximo do entroncamento entre as estradas EN3 e EN362, na periferia norte de Santarém. O empreendimento Panattoni Park Santarém representa um investimento de 25 milhões de euros de uma promotora imobiliária californiana que prevê gerar 150 postos de trabalho. O projecto está na fase de movimentação de terras e prevê-se que esteja pronto no terceiro trimestre de 2025. O armazém terá uma superfície de 33.000 metros quadrados e uma área de escritórios de 1.344 metros quadrados.

“Atrair investimento privado gerador de desenvolvimento e crescimento económico é e será uma prioridade. Continuaremos a promover Santarém, dando dimensão nacional e internacional à sua localização estratégica, sendo um território servido pelos principais eixos rodoviários e ferroviários”, diz João Teixeira Leite em mensagem nas suas redes sociais.