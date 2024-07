Campanha de controlo de pragas em Alpiarça

A Câmara Municipal de Alpiarça arrancou, a partir de sexta-feira, 12 de Julho, a campanha de controlo de pragas no concelho. A campanha vai ser realizada de três em três meses em conjunto com a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo.

“Tendo em conta que tem sido notório a proliferação de pragas nos colectores de águas e saneamento e que, com o arranque desta campanha poderá haver um maior visionamento das pragas, alerta-se que essas ocorrências podem ser pelo facto de estar a ser efectuado o respectivo controlo”, pode ler-se num comunicado da autarquia.