Obras no Mercado de Arruda dos Vinhos começam em Agosto

As obras de requalificação do Mercado Municipal de Arruda dos Vinhos começam na segunda quinzena de Agosto. A informação foi dada pelo presidente da câmara, Carlos Alves (PS), em reunião do executivo municipal, depois de questionado pelo vereador do PSD, João Cavaco.

A empreitada de requalificação do mercado era para estar pronta em 2019, ainda era André Rijo (PS) o presidente do município de Arruda dos Vinhos. O projecto denominado “Mercadinho d’Arruda” foi dado a conhecer aos comerciantes em 2018 com a promessa de uma obra que ia mudar o conceito do mercado, modernizando-o. A obra passou por várias vicissitudes incluindo uma empresa construtora que faliu.