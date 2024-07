Ourém já tem a funcionar sistema intermunicipal de bicicletas eléctricas

Projecto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo foi lançado em Ourém com a presença de vários autarcas do concelho.

Foi apresentado no concelho de Ourém o “Meio B”, um sistema intermunicipal de bicicletas eléctricas que abrange 11 concelhos do Médio Tejo. O projecto inovador conta com 68 estações de carregamento e mais de 250 bicicletas eléctricas distribuídas pelos diversos territórios envolvidos. O investimento total é de 1,5 milhões de euros com um financiamento de 85% proveniente do FEDER. A cerimónia de lançamento no concelho decorreu em Fátima, junto ao posto de turismo e na Praça do Município, em Ourém, contando com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, dos vereadores Humberto Antunes, Micaela Durão e Cília Seixo e dos presidentes das juntas de Fátima e Nossa Senhora da Piedade, Humberto Silva e Luís Serras de Sousa, respectivamente.

Luís Miguel Albuquerque destacou esta iniciativa como um factor de coesão, sustentabilidade e inovação, complementando os esforços da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) na área da mobilidade. O edil salientou a importância de fomentar este tipo de mobilidade suave, em linha com a rede de ciclovias que tem vindo a ser desenvolvida, nomeadamente em Fátima, ao longo dos últimos anos.