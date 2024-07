Programa de férias em Alpiarça com várias actividades diferenciadas

O programa Férias ON decorreu em Alpiarça com mais uma semana marcada por uma série de actividades animadas e educativas, oferecendo aos jovens uma experiência inesquecível. A semana começou com uma aula de surf na praia do Baleal, onde os jovens aprenderam as noções básicas deste desporto e divertiram-se nas ondas.

Além do surf, envolveram-se em diversos jogos desportivos, promovendo a prática de actividade física e o espírito de equipa. A programação incluiu ainda oficinas de pintura na Casa dos Patudos, onde puderam explorar a sua criatividade e produzir obras de arte.

Para terminar em grande a semana, os participantes tiveram a oportunidade de plantar melão Manuel António no Parque do Carril, onde aprenderam sobre agricultura sustentável e a importância do cultivo local. Esta combinação de actividades ao ar livre, desporto, arte e educação ambiental fez da semana do Férias ON um grande sucesso, deixando os jovens ansiosos pelas próximas aventuras do programa.