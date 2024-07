Abrantes vai ter mais casas a rendas acessíveis do que o previsto

Vai em 64 o número de habitações a custos acessíveis que a Câmara de Abrantes vai construir até 2026, no âmbito do PRR. A autarquia beneficia do incumprimento, por parte de outros municípios do Médio Tejo do plano de execução previsto.

O município de Abrantes vai ter 64 habitações a custos acessíveis em vez dos 55 previstos inicialmente no âmbito dos protocolos assinados entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), com verbas provenientes, a título de empréstimo, dos fundos europeus afectos ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A autarquia está a beneficiar do incumprimento por parte de outros municípios do Médio Tejo do plano acordado para a reabilitação e construção de habitações a custos acessíveis até Junho de 2026, data final do período de execução. Recorde-se que a CIM tem um pacote protocolado desde Junho de 2023 com o IHRU que prevê um investimento próximo dos 150 milhões de euros em 1.132 habitações a custo acessível nos 13 municípios do Médio Tejo. “Nem todos os municípios estão a conseguir dar resposta àquilo que era o protocolo inicial”, explicou o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, na última Assembleia Municipal de Abrantes, realizada a 21 de Junho.

A declaração do autarca, que é também presidente da CIM, surgiu na sequência da intervenção da deputada municipal do PS, Alexandra Simão, questionando Manuel Valamatos sobre que parte das verbas desperdiçadas por outros municípios seria destinada a Abrantes e se o número de habitações inicialmente previsto poderia vir a aumentar. “Tínhamos inicialmente 55 apartamentos previstos e temos agora 64 para construir. Estamos a falar de um investimento de 8,5 milhões de euros”, respondeu o presidente, referindo que essas habitações a preços acessíveis serão destinadas a jovens casais.

Os 13 municípios incluídos neste programa são: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Sertã e Vila de Rei.