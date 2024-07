Azambuja contrai empréstimo de 4 milhões para obras de pavimentação

A Câmara Municipal de Azambuja vai contrair um empréstimo bancário com a Caixa de Crédito Agrícola num valor superior a quatro milhões de euros para fazer face à beneficiação de pavimentos no concelho. Em reunião de câmara foi aprovada a proposta com os votos do PS, mas com dois votos contra dos vereadores do PSD e uma abstenção do eleito do Chega. “O empréstimo vai ser pago em 20 anos com período de carência de três anos. Não estão a usar as boas práticas porque quem vai pagar é quem fica. Com as calças do meu pai vestidas também sou um grande homem”, atirou o vereador social-democrata, Rui Corça.

De acordo com as explicações dadas pelo técnico do município, o prazo de três anos de carência decorre da lei. O vice-presidente do executivo socialista, António José Matos, diz que o acordo bancário é benéfico para o município porque só começa a pagar juros após os três anos, mas pode iniciar já a empreitada. O prazo de execução das obras é de 270 dias para os primeiros dois lotes e 240 dias para outro lote.