Cartaxo negoceia terrenos para viaduto de Santana e supressão de passagem de nível

Câmara e Assembleia Municipal do Cartaxo foram unânimes e votaram pelo reconhecimento de interesse público municipal do projecto de construção de um novo viaduto no apeadeiro de Santana e supressão da actual passagem de nível.

Os autarcas do Cartaxo aprovaram por unanimidade, em reunião de câmara e assembleia municipal, o reconhecimento de interesse público municipal do projecto de construção de um novo viaduto no apeadeiro de Santana e supressão da passagem de nível de Santana, na Linha do Norte.

O pedido foi feito pela Infraestruturas de Portugal (IP) na sequência da assinatura do acordo para a construção de uma nova ponte em Santana, já que a existente foi encerrada em Fevereiro deste ano por perigo de colapsar. De acordo com as explicações dadas pelo presidente do município, João Heitor, a câmara já encetou contactos com os proprietários dos terrenos onde vai ficar o novo viaduto sendo que as negociações vão ser encetadas por via do direito privado. A autarquia vai pedir aos peritos para avaliarem o preço dos terrenos e a negociação será feita com base nos valores que vierem a ser apurados. “Não podemos ir mais além desses valores. Os proprietários são sensíveis ao tema e não imagino problemas com as aquisições”, referiu.

João Heitor explicou em assembleia municipal que a data para o início das obras não depende da câmara. A IP já tinha dito em 2021 que a obra ia começar no primeiro semestre de 2022 e até agora ainda não aconteceu. O autarca tem expectativa que a empreitada possa ser lançada ainda este ano.

De referir que no novo acordo que foi assinado com a IP, a Câmara do Cartaxo terá de adquirir os terrenos onde será construído o viaduto e compromete-se a assegurar a recuperação e manutenção da ponte, uma vez que a infraestrutura transita para domínio público municipal.