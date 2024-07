Oposição em Alenquer critica limpeza urbana e acesso a centro escolar

O vereador do PSD na Câmara Municipal de Alenquer, Nuno Henriques, deixou críticas à forma como os funcionários do município limpam as ruas. “Vemos senhoras à porta da câmara a limpar e a varrer as pedras da calçada com vassouras do século XIX e pás de latão. As pessoas estão a perder tempo porque a limpeza não é eficaz”, afirmou o autarca em reunião do executivo municipal. O autarca deu nota de monos que se acumulam, canteiros com falta de rega e faixas de gestão de matos que são limpas pelos proprietários mas os terrenos da câmara estão por limpar. De acordo com o presidente do executivo, Pedro Folgado (PS), a câmara tem aspiradores e varredoras mas os técnicos “por algum motivo” usaram o material mais antigo. “Não me sobreponho aos técnicos mas vou perguntar porque em vez de aspirarem andaram com uma vassoura a varrer”, disse. O vereador da CDU, Ernesto Ferreira, quis saber se vão ser melhorados os acessos ao Centro Escolar de Cabanas de Torres. Segundo Pedro Folgado, para já não existe solução uma vez que o proprietário do terreno está no Brasil. “Só falando com ele para saber se está disponível para vender o terreno e fazer um acesso ao centro escolar. Mas os autocarros e veículos de grande porte são os únicos que não conseguem aceder ao espaço. As outras pessoas conseguem”, disse.