José Branco, de 63 anos, é pedreiro do Pinheiro Grande

José Branco, de 63 anos, é pedreiro do Pinheiro Grande, Chamusca. Rui Rato, 33 anos, que está ao leme da betoneira, é da mesma terra e também está nas obras, mas para não estar a falar de categorias diz que é aprendiz do mestre, sendo que o mestre é José. A acompanhá-los anda o servente João Miguel Cegonho. Formam uma equipa de categoria que trata os materiais por tu e domina as ferramentas sem medo das obras, ajudando a construir os sonhos de uns e as necessidades dos outros.