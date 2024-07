Arruda dos Vinhos inicia limpeza das linhas de água

O executivo municipal de Arruda dos Vinhos vai avançar com os trabalhos de desobstrução e limpeza das linhas de água no concelho. O anúncio foi feito em reunião de câmara pelo vice-presidente Paulo Pinto, acrescentando que o procedimento para os trabalhos no terreno já está a ser elaborado pela autarquia. A maior parte das linhas de água está localizada na freguesia de Arruda dos Vinhos e o objectivo é que a cada dois anos todas as linhas de água do município sejam limpas. O pedido de parecer sobre as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente. O documento identifica os vários locais a intervencionar, como por exemplo o Rio Salema, Rio Grande da Pipa, Ribeira de São Lázaro e Ribeira da Laje.