Azambuja abre inscrições para Oficina de Representação com Teresa Tavares

Inserido no Programa “Artéria – Artes ao Vivo”, o Município de Azambuja vai realizar a segunda edição da oficina de representação com a actriz Teresa Tavares. A actividade terá lugar nos dias 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de Julho, no Pavilhão Municipal de Azambuja. Intitulada “Enquanto houver estrada para andar”, a iniciativa tem como pergunta de partida: “O que é que te faz falta?”. Os participantes terão oportunidade de discutir e improvisar à volta de conceitos como o da felicidade e da autenticidade, em que será explorada a criatividade de cada um individualmente e em grupo, até se chegar “à dança final da nossa liberdade”, onde será partilhado com o público o que cada um é e aquilo em que acredita. A participação no workshop está limitada a 12 vagas. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e poderá ser realizada através do formulário disponível no site da Câmara de Azambuja.