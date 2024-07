Azambuja investe em kits escolares e enriquece espólio cultural com doações

A Câmara da Azambuja vai atribuir 1.745 kits de material escolar a todos os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico público e privado. Trata-se de um investimento de 20.940 mil euros do município que considera “importante dar continuidade às medidas de apoio às famílias” do concelho de Azambuja já no próximo ano lectivo 2024/2025.

O executivo, em reunião de câmara, aceitou várias doações endereçadas ao município, incluindo um quadro da pintora Julieta Saraiva, um frontofocómetro doado por Paulo Beirante, dez moedas dos séculos XV e XVI oferecidas por Paula Catrinácio, e um traje de toureio doado pela família de Miguel Oliveira, natural de Vila Nova da Rainha, que enriquecerá o espólio do Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque na vertente da cultura tauromáquica do concelho. Foram confirmados dois apoios monetários, um deles ao Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso, no valor de 2 mil euros para o festival anual, que decorreu dia 6 de Julho. O outro apoio foi a cedência do espaço do Páteo Valverde ao Centro Cultural Azambujense, assim como 1.500 euros destinados à realização do Encontro de bandas de Tributo e Originais, nos dias 5 e 6 de Julho.