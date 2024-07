Bata Branca em Azambuja realizou mais de cinco mil consultas em 2024

Nos primeiros seis meses do ano o programa Bata Branca realizou mais de cinco mil consultas médicas no concelho de Azambuja. Programa pretende mitigar a falta de médicos de família.

No primeiro semestre de 2024 o programa Bata Branca, em Azambuja, realizou 5.751 consultas médicas, 696 referenciações e emitiu 719 certificados. Nos primeiros seis meses do ano a Câmara de Azambuja investiu mais de 29 mil euros no Bata Branca, um projecto que mitiga as carências do Serviço Nacional de Saúde facilitando o acesso de mais utentes aos cuidados médicos.

O programa Bata Branca nasceu de um acordo de colaboração celebrado entre a Cerci-Flor da Vida de Azambuja, a Administração Central do Sistema de Saúde e o Município de Azambuja. É um serviço que vem permitir o acesso a consultas de clínica geral a todos os munícipes inscritos nas Unidades de Saúde do Concelho de Azambuja que não tenham médico de família atribuído. O Bata Branca está em funcionamento desde Junho de 2023, no Centro de Saúde de Azambuja e no Posto Médico de Aveiras de Cima. Está disponível ainda a realização de teleconsultas, destinadas a utentes sem médico de família que se encontram em situação de dependência no domicílio e impedidos de se deslocarem.