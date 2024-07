Bombeiros de Mação com nova viatura de combate a incêndios

Viatura foi cedida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

Os Bombeiros Voluntários de Mação são uma das 14 corporações de bombeiros que receberam veículos de combate a incêndios florestais e veículos tanque tácticos florestais. As viaturas foram cedidas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dia 10 de Julho, em Esmoriz.

O veículo de combate a incêndios florestais entregue a Mação foi apresentado no dia 12 de Julho ao presidente e à vice-presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela e Margarida Lopes, pelo presidente e pelo secretário da direcção dos Bombeiros Voluntários de Mação, José António Belo Martins e José Carlos Campos, assim como pelo comandante Pedro Jana, no quartel da corporação. A nova viatura reforça a frota dos veículos dos BVM, contribuindo para uma melhor actuação e eficácia no combate a incêndios florestais. Tem capacidade para 3 mil litros de água e um moderno sistema de equipamentos essenciais para o sucesso das intervenções.