Ciclista morre atropelado em Coruche e automobilista foge do local

João Pedro Mateus, 72 anos, morreu na noite de quinta-feira, 11 de Julho, vítima de atropelamento na freguesia de Coruche, Fajarda e Erra quando se deslocava de bicicleta. Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, em causa esteve uma situação de atropelamento e fuga e a GNR esteve no local a fazer diligências. O alerta foi dado às 22h07 e foram mobilizados 12 operacionais e quatro viaturas de apoio, segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

As cerimónias fúnebres realizaram-se em Foros da Charneca no dia 16 de Julho, tendo o corpo sido sepultado no cemitério do Biscainho. João Mateus, também tratado entre a população por João Germano ou João do Pé Leve, era conhecido por usar sempre boné e dedicar a sua actividade à agricultura, onde trabalhou em vinhas.