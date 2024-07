Custo do novo canil da Chamusca está nos 700 mil euros

Na última Assembleia Municipal da Chamusca ficou a saber-se que o início da construção do novo Centro de Recolha Oficial de Animais está empatada devido, sobretudo, ao facto dos custos serem superiores a 700 mil euros. O presidente do município, Paulo Queimado, adiantou que a empreitada é demasiado cara e que vai ser solicitada uma revisão do preço para encontrar uma solução. “Não precisa [o Centro de Recolha Oficial de Animais] de ser um hotel de cinco estrelas, basta ser de três ou uma pensão. Desde que permita fazer a recolha de animais errantes”, disse.

Tal como O MIRANTE já noticiou, o futuro canil municipal vai ser instalado no Eco Parque do Relvão, na freguesia da Carregueira. O canil tem previsto receber mais de duas centenas de animais. A localização do futuro centro de recolha gerou controvérsia, nomeadamente entre autarcas da União de Freguesias da Parreira e Chouto. Em Agosto do ano passado, o presidente do município referiu que o único sítio possível para instalar o canil municipal era naquela freguesia, mesmo depois dos autarcas da Parreira e Chouto terem aprovado uma moção contra a medida. A possibilidade de instalar o canil na Parreira deixou indignados os autarcas, uma vez que defendem a construção de habitação para aumentar a população no concelho, algo que não está a acontecer. A intransigência dos autarcas da freguesia terá feito o executivo de maioria socialista mudar de ideias e procurar encontrar outra solução.