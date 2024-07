Desmantelada rede de tráfico de droga em Santarém

Três homens e uma mulher foram detidos pela PSP de Santarém por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes. Foram apreendidos 4.500 euros em dinheiro, droga e diversos automóveis, entre outros artigos.

A PSP de Santarém deteve três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 45 e 56 anos, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidos 4.500 euros em dinheiro, droga e diversos veículos automóveis, entre outros artigos. Presentes a tribunal, os detidos viram-lhes ser aplicadas medidas de coacção que foram desde a prisão preventiva ao pagamento de caução no valor de 20 mil euros, passando por apresentações diárias na área de residência e termo de identidade e residência.

Nos dias 8 e 9 de Julho, a Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém deu cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária, no âmbito de um inquérito criminal em curso há cerca de um ano. Para além das detenções foram apreendidas 380 doses de diversos tipos de droga, como cocaína, haxixe e ecstasy; sete viaturas, incluindo 2 autocaravanas e um tractor; 4.500 euros em dinheiro; diversos equipamentos informáticos e de telecomunicações; e produtos e balanças de precisão destinados a preparar, pesar e embalar droga. A PSP acredita ter posto cobro a uma rede de abastecimento através da venda directa de estupefacientes aos consumidores no concelho de Santarém.