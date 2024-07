Despiste provoca morte de jovem de 24 anos em Alenquer

Francisco Bértolo, de 24 anos, foi a vítima mortal do acidente que aconteceu no domingo, 14 de Julho, na Estrada Nacional 9 (EN 9), em Paiol, Alenquer. De acordo com fonte dos bombeiros, a vítima saiu de casa para dar um passeio de mota quando se despistou e embateu contra um muro.

O jovem entrou em paragem cardiorrespiratória e apesar das manobras de reanimação não foi possível reverter o quadro e o óbito foi declarado no local do acidente. O alerta foi dado pelas 06h28, tendo sido enviados para o local 13 operacionais, apoiados por cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Merceana, INEM e GNR.