Escolas de Santarém recebem obras durante o Verão

Alguns estabelecimentos de ensino de pré-escolar e primeiro ciclo de Santarém vão receber obras durante a pausa lectiva de Verão. Na lista para serem requalificados estão a EB1 do Mergulhão, o Centro Escolar Salgueiro Maia, a EB1 e jardim-de-infância de São Domingos, o jardim-de-infância Quinta da Anacoreta e o jardim-de-infância do Choupal. A intervenção vai ser financiada pela Câmara de Santarém e executada pela União de Freguesias da Cidade de Santarém, ao abrigo de um contrato interadministrativo específico de delegação de competências aprovado em reunião de câmara. Para o efeito, o município vai transferir 146.363 euros para a união de freguesias.

O município considera urgente a realização das obras nas escolas identificadas, de forma a que “estas possam continuar a oferecer as melhores condições de aprendizagem para as nossas crianças e de trabalho para professores e pessoal não docente”, refere o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite.