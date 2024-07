Extensão de saúde de Vale da Pedra vai ser reabilitada

A Câmara Municipal do Cartaxo já deu início à contratação da empreitada para reabilitação do edifício da Extensão de Saúde de Vale da Pedra, que integra a Unidade de Saúde Familiar D. Sancho I. O valor a obra será de 63.457 euros acrescido de IVA e é inteiramente financiado pela autarquia, integrando o Plano de Actividades e o Orçamento para 2024.

O presidente do executivo municipal, João Heitor informou que este investimento vem resolver problemas estruturais conhecidos há mais de dez anos e que, por não serem resolvidos atempadamente, obrigam agora a um investimento maior. Para o autarca, trata-se de uma obra que vai assegurar a integridade do edifício, mas também repor a dignidade da sua utilização enquanto espaço para prestação de cuidados de saúde à população. Com a obra fica assegurado um médico de família naquela extensão de saúde para servir a população.