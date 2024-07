Moradores dão o exemplo em Nossa Senhora da Ajuda

Os moradores do Lugar de Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia de Arranhó, Arruda dos Vinhos, meteram mãos à obra e limparam as ruas dada a falta de resposta da autarquia. O vereador do PSD na Câmara de Arruda dos Vinhos, João Cavaco, considera que a atitude é reveladora da incapacidade de resposta da autarquia em relação aos problemas de higiene urbana e manutenção dos espaços verdes no concelho. De acordo com o presidente do município, Carlos Alves, naquele lugar alguns espaços são da responsabilidade da Junta de Freguesia de Arranhó e que pelo facto de ter havido intervenção popular não significa que as equipas não tenham limpo os espaços. “Nota-se um antes e um depois de termos reforçado as equipas com mais meios e maquinaria. O problema não está totalmente resolvido mas o impacto positivo é visível. Há que reconhecer que o esforço tem dado frutos”, diz. Há cerca de um ano, por causa das queixas da população, a câmara reforçou as equipas de limpeza. Carlos Alves garante que o assunto é prioridade para o executivo de maioria socialista e que não fica indiferente às imagens que circulam nas redes sociais. “O facto da população ter limpo não significa que não cumprimos com a nossa função. As situações estão identificadas e os nossos serviços estão a monitorizar”, refere Carlos Alves.