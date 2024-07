Piscinas exteriores de Torres Novas vão estar um ano em obras

O auto de consignação da empreitada de ampliação/remodelação das Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, já foi assinado pelo município e pela empresa Miraterra – Obras Públicas, Lda., a quem foram adjudicadas as obras pelo valor de 1.648.890 euros mais IVA. Está assim cumprido o último passo da tramitação administrativa, pelo que a obra pode arrancar. O prazo de execução é de 365 dias. A Câmara de Torres Novas pretende que a intervenção não comprometa a utilização das piscinas interiores.

Segundo informa o município, a piscina de saltos, que tem vários problemas estruturais e de perda de água, será reabilitada através da construção de uma piscina nova dentro da existente, mantendo-se a torre de saltos, que ficará sem utilização, mas será conservada como um marco das piscinas municipais exteriores. A piscina de crianças será eliminada e será criada uma nova para público em geral, com uma piscina para crianças/bebés incorporada.

Será criada uma entrada de acesso exclusivo a utilizadores das piscinas exteriores e um deck suspenso, para aumentar a área de lazer e a utilização por um maior número de pessoas. A área ajardinada junto ao rio Almonda vai ser reabilitada e a margem será limpa e preservada. No espaço interior será pintado todo o edifício e será realizada uma intervenção nos balneários, com um aumento do número de chuveiros e instalação do sistema economizador de água. Serão feitos novos WC para pessoas com mobilidade condicionada, e todos os cacifos existentes serão substituídos. O estúdio 3 será transformado em balneário para crianças e será ainda prolongada a zona de bar do piso 1. Para apoio à nova entrada para as piscinas exteriores serão feitas uma nova recepção e umas instalações sanitárias.