Sardoal pretende reforçar apoio às famílias

Garantia para infância e projecto de intervenção precoce foram dois projectos falados na última reunião camarária de Sardoal. O presidente do município garante que é fundamental reforçar o apoio à acção e integração social.

Garantia para infância e o projecto de intervenção precoce são os dois projectos falados na última reunião camarária de Sardoal para reforçar o trabalho de intervenção e acção social do município. O presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), explica que “há uma grande vontade de reforçar as preocupações sociais que o município tem e que é fundamental estar atento a todo o radar social”. “Por vezes falamos das pessoas mais carenciadas, mas há os que parece que não estão a passar dificuldades, que têm a sua casa e o seu carro, mas estão. Perceber porque é que uma criança levava um bom lanche para a escola e deixou de levar; porque é que alguém que ia todas as semanas comprar alimentos deixou de ir”, exemplifica o autarca, acrescentando que o objectivo passa por identificar casos de necessidade, através das escolas e das entidades parceiras.

Garantia para infância é um projecto desenvolvido com bases políticas europeias de acção, inclusão e desenvolvimento social. Dentro do plano europeu e nacional de acção e inclusão social, o município pretende constituir um núcleo local de garantia para infância destinado a crianças e jovens com maior vulnerabilidade social, reforçando a coesão social e garantindo o acesso igualitário à habitação, educação, cultura e desporto. O núcleo será constituído pelos técnicos do município, o agrupamento de escolas, a CPCJ e instituto de Segurança Social. O projecto de intervenção precoce trata-se de uma equipa local de intervenção que acompanha 15 famílias do concelho, estando cinco em avaliação, duas em vigilância e oito já a ser acompanhadas. Segundo explica o autarca, o projecto é relativo a crianças dos zero aos seis anos onde as equipas deverão estar atentas, conhecer e intervir nos espaços que as crianças habitam e frequentam.