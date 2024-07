Terrenos por limpar põem em risco habitações em Santarém

O mato está por limpar em terrenos próximos do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, o que potencia o risco de incêndio numa zona que é também residencial.

Os proprietários de terrenos próximos do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, foram notificados pelo município para limparem a vegetação que por ali prolifera e que potencia o risco de incêndio numa zona que é também residencial. Canas e mato estão encostadas aos muros de algumas vivendas, conforme denunciou a O MIRANTE o familiar de um morador da zona do Jardim de Baixo, que enviou também fotos elucidativas. A situação é recorrente e as queixas não são de agora.

O MIRANTE pediu esclarecimentos sobre o assunto à Câmara de Santarém, que informou que, através do Gabinete Técnico Florestal, teve conhecimento da falta de limpeza de terrenos na zona circundante à Escola Salgueiro Maia, procedendo de imediato à deslocação ao local indicado efectuando a respectiva avaliação. Foi efectuado registo fotográfico comprovativo da falta de limpeza e identificados os proprietários, aos quais foi remetida a notificação por incumprimento na limpeza. Após a receção da notificação, os donos dos terrenos têm 30 dias úteis para actuar (10 dias para uma possível resposta mais 20 dias para iniciar trabalhos de limpeza), esclarece o município.

Conforme refere a Câmara de Santarém, os prazos para limpezas de terrenos e faixas de gestão de combustível terminou a 31 de Maio. Das cerca de 80 reclamações recebidas pela autarquia e tramitadas desde 1 de Junho, estão cerca de 40 em fase de resolução. Sobre o levantamento de contraordenações neste âmbito, as mesmas serão aplicadas sempre que se justifiquem e em conformidade com o regulamento municipal.