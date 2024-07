Vila Chã de Ourique vai ter novo parque de estacionamento

Está em fase de projecto a obra do novo parque de estacionamento da freguesia de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo. O estacionamento vai ser feito junto ao jardim central e já tem o estudo prévio aprovado. De acordo com informação prestada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, o processo está adiantado e estão criadas condições para a empreitada ser lançada ainda este ano.

Em relação às obras no mercado municipal da freguesia, João Heitor explica que o objectivo é fazer um acordo interadministrativo com a junta e entregar os recursos para esta poder custear a obra.

Na Assembleia Municipal do Cartaxo, realizada em Vila Chã de Ourique, o edil comprometeu-se a avançar ainda em Julho com as obras na Estrada Nacional 3, na Rua 1º de Maio, que está inserida num primeiro lote de intervenções da câmara a acontecer um pouco por todo o concelho.