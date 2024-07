Votos de pesar em Coruche por Manuela Neto e Vitoriano Rosado

A Assembleia Municipal de Coruche aprovou, por unanimidade, dois votos de pesar propostos pela bancada do PSD, relativos aos falecimentos de Manuela Neto e Vitoriano Rosado. Manuela Neto foi militante do PSD desde a sua fundação, em 1974, assumindo-se como fundadora do partido e desempenhando nos anos a seguir ao 25 de Abril essa condição. Dedicou uma parte da sua vida à luta pela criação do C.R.I.C., hoje designado por Centro de Reabilitação e Integração de Coruche e que nasceu num espaço disponibilizado por si. Vitoriano Rosado morreu aos 73 anos de idade no dia 9 de Junho. Era natural do Couço, foi militante do PSD durante mais de 30 anos, chegando a ser eleito para o cargo de vereador nos anos 90. Dedicou grande parte da sua vida à Segurança Social, tanto em Coruche como na delegação distrital de Santarém, onde desempenhou as funções de dirigente. “Era muito conhecido dos coruchenses pela forma próxima e disponível como sempre actuou”, referiu o membro do PSD na assembleia municipal, Francisco Gaspar.