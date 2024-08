Exposição de gravuras de Isabel Macieira na Casa do Brasil em Santarém

Gravuras da autoria de Isabel Macieira estão em exposição na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, de 20 de Julho a 14 de Setembro. A mostra apresenta obras sob o conceito de ‘Gravura: Um Ritual’ e pode ser visitada das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Isabel Macieira nasceu em Lisboa, em Fevereiro de 1957, e viveu em Moçambique entre 1961 e 1974, quando regressou a Portugal. Tem formação académica em Arquitectura de Interiores e em História da Arte Portuguesa. Reside em Tavira, no Algarve. A par da carreira profissional como professora no ensino oficial de artes no 3º ciclo do ensino básico e secundário, desenvolveu actividade como artista plástica. Em 2009, criou com um grupo de outros artistas residentes em Tavira, a associação Casa 5, um projecto de divulgação e desenvolvimento de parcerias artísticas.