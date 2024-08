Fernando Ramos é o novo maestro da filarmónica da SFUS

A banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) tem um novo maestro. Fernando Ramos vai estrear-se no dia 11 de Agosto, nas Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira, na freguesia de Orca. Fernando Ramos mantém ainda funções como maestro da Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense, no Samouco, mas afirma que aceitou o desafio da SFUS “com plena consciência do que tem pela frente” e que irá dar o seu máximo em prol da banda da colectividade de Samora Correia.