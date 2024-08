Festa do Emigrante em Freixianda realiza-se em Agosto

A VIII Festa do Emigrante vai decorrer no Largo dos Bombeiros, com serviço de bar e restaurante, e contará com muita animação.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou uma proposta de protocolo a firmar com a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda, entidade promotora da VIII Festa do Emigrante que se vai realizar a 8 de Agosto. O evento solidário tem como principal objectivo angariar fundos para a manutenção das instalações, equipamentos e para o bem-estar dos bombeiros desta secção, mas também dar as boas-vindas à comunidade emigrante que regressa ao concelho.

“Tendo em conta a relevância que o evento adquiriu na programação municipal, a autarquia deliberou apoiar a iniciativa com uma contribuição financeira até cinco mil euros, o correspondente a 50% do valor de contratação da programação musical”, refere o município em comunicado.

A VIII Festa do Emigrante vai decorrer no Largo dos Bombeiros, com serviço de bar e restaurante, e contará com animação musical do Grupo PA3 e do artista Saúl Ricardo e a sua banda, seguidos dos DJ’s Ben da TVI e Pedro Silva. O evento é organizado pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e respectiva Liga de Amigos, com a parceria do município e o apoio da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais.