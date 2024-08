“Noites de Verão” voltam a animar Tomar com muita música

As noites de Verão vão animar a cidade de Tomar durante os meses de Julho, Agosto e Setembro.

A Câmara de Tomar e a Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria do Olival estão a promover a iniciativa “Noites de Verão”. Durante Agosto e Setembro vai continuar a haver muita música na cidade. Os concertos decorrem na Praça da República às 22h00. O primeiro aconteceu a 21 de Julho, com a actuação da banda “Tomar-lhe o gosto”. A 27 de Julho actuaram os “Saltimbancos”, a 2 de Agosto actuam o “Quarteto Cuba Livre”, a 17 de Agosto “Joaquim Roberto e a Maquina do Tempo”, a 24 de Agosto “Drama & Beiço” e a 30 de Agosto os “Motherflutters”. As entradas são livres.

Já em Setembro vai decorrer no rio Nabão, junto à Ponte Velha, um espectáculo de fogo. Os Fire Dragons (Rita Miguel) actuam no dia 7 de Setembro a partir das 23h30.