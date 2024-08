Obras de arte da Colecção de Serralves expostas em Ourém

Foi inaugurada na quinta-feira, 25 de Julho, a exposição de obras de arte da colecção de Serralves: Pedro Tudela & Jorge Pinheiro – ecos, rastos, ritmos. Patente no Paço dos Condes, na Vila Medieval de Ourém, e no antigo edifício dos Paços do Concelho, até 20 de Outubro, a exposição estabelece um diálogo entre o trabalho de Jorge Pinheiro e Pedro Tudela, artistas de diferentes gerações com linguagens plásticas muito distintas, segundo nota da autarquia.

A exposição, segundo a mesma nota, revela a forma como os artistas materializam o som e o silêncio enquanto ponto e linha, objecto e conceito, tempo e espaço, numa conjugação de pintura, desenho, escultura e instalação sonora, com obras de Jorge Pinheiro da década de 1970 em paralelo com trabalhos de Pedro Tudela dos anos 1990 até à actualidade.

A exposição, com curadoria de Joana Valsassina, integra o Programa de Exposições Itinerantes da Colecção de Serralves que tem por objectivo tornar o acervo da Fundação acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país. Marcaram presença na inauguração da exposição o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, a vereadora Micaela Durão, a presidente do conselho de administração da Fundação Serralves, Ana Pinho, e o artista Pedro Tudela.