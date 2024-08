Viagem no Tempo: nova exposição em Abiúl de Henrique de Carvalho Dias

Henrique de Carvalho Dias volta à vila de Abiúl para uma nova exposição das suas fotografias. Desta vez pode ser visitada entre os dias 3 e 14 de Agosto, na Galeria em frente às bilheteiras do Tauródromo Abiulense e integrada na Feira Taurina 2024. “Viagem no Tempo” é o título da exposição em que podem ser vistas 60 imagens vividas entre toureiros que já partiram, toureiros retirados, actuais, e forcados no activo.

Henrique de Carvalho Dias expõe obras suas na vila de Abiúl desde 2016, com excepção nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia. Esta exposição tem os apoios da Junta de Freguesia de Abiúl e de O MIRANTE. Durante a exposição o autor fará a apresentação do seu mais recente livro “A nobre arte de pegar toiros”. Este é o primeiro de três volumes, que retrata, entre outros, forcados da “velha guarda”, em imagens colhidas pelo autor, ao longo de quarenta e sete anos, pelos tauródromos da geografia taurina.